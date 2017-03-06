Димаш Кудайбергенов занимает первое место по голосованию на сайте
6 марта 2017, 10:37
Такой результат дает его выступление в 7 туре "I am a singer 2017".
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Димаш Кудайберген) продолжает покорять Китай. Сейчас он занимает первое место по голосованию на сайте www.iqiyi.com в рамках китайского проекта "I am a singer 2017". Димаш исполнил казахскую песню в 7 туре. Перед миллионной аудиторией конкурса в белом национальном костюме Димаш сыграл на домбре кюй "Адай" и исполнил казахскую песню «Дайдидау» в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств, студентом которого он является. Судьи дали ему только третье место, однако на сайте он в лидерах - за него отдали уже 189 000 человек, передает Zakon.kz
Давайте поддержим нашего Димаша и проголосуем за него, нажав на оранжевую кнопку на сайте.
Напомним, что музыкальный конкурс проходит в Китае, в городе Чанша. Вокальное состязание состоит из 14 этапов.
На первом этапе конкурса казахстанец поразил зрителей и жюри, исполнив песню "SOS d'un terrien en détresse". Димаш Кудайбергенов получил кубок победителя и прошёл в следующий этап.
Во втором этапе казахстанец также сохранил позицию лидера, исполнив песню Витаса "Опера 2". Далее он исполнял песню Jacky Cheung на китайском языке с которой он занял третье место.
После он пел "Adagio" Лары Фабиан и занял свое место в лидерах. Отметим, что казахстанец аккомпанировал себе на рояле.
Также он исполнял песню «The Show Must Go On» рок - группы Queen в одном из туров, чем немало удивил китайских зрителей.
Отметим, что запись восьмого тура выйдет в эфир в субботний вечер 11 марта, но уже известно, что Димаш занял пятое место.
Фото: Instagram певца
Видео: официальный Youtube канал Д.Кудайбергенова
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