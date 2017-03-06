Димаш Кудайбергенов занимает первое место по голосованию на сайте

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Напомним, что музыкальный конкурс проходит в Китае, в городе Чанша. Вокальное состязание состоит из 14 этапов.





На первом этапе конкурса казахстанец поразил зрителей и жюри, исполнив песню "SOS d'un terrien en détresse". Димаш Кудайбергенов получил кубок победителя и прошёл в следующий этап.





Во втором этапе казахстанец также сохранил позицию лидера, исполнив песню Витаса "Опера 2". Далее он исполнял песню Jacky Cheung на китайском языке с которой он занял третье место.

После он пел "Adagio" Лары Фабиан и занял свое место в лидерах. Отметим, что казахстанец аккомпанировал себе на рояле.





Также он исполнял песню «The Show Must Go On» рок - группы Queen в одном из туров, чем немало удивил китайских зрителей.