Назарбаев встретится с представительницами женской общественности
6 марта 2017, 10:38
Встреча приурочена к Международному женскому дню 8 марта.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится с представительницами женской общественности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
"7 марта состоится встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы», приуроченная к Международному женскому дню 8 марта", - говорится в сообщении.
Фото: Today.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847403-f280126391d5836456bc30195fb22cc8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...