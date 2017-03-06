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Назарбаев встретится с представительницами женской общественности

6 марта 2017, 10:38

Встреча приурочена к Международному женскому дню 8 марта.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится с представительницами женской общественности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

"7 марта состоится встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы», приуроченная к Международному женскому дню 8 марта", - говорится в сообщении.

Фото: Today.kz

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