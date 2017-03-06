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Новости за сегодня

Очередная встреча по Сирии состоится 14-15 марта в Астане

 

Очередная встреча по Сирии в Астане состоится, предварительно, 14-15 марта, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Страны-гаранты продолжают проводить консультации относительно сроков проведения консультаций по сирийскому урегулированию в Астане, предварительно 14-15 марта — дата, которая была озвучена в Женеве, она сохраняется», — сказал Абдрахманов.

По его словам «страны-гаранты определяют уровень и формат встречи».

«В Женеве мне удалось переговорить с некоторыми представителями сирийской оппозиции, они выражают определенную озабоченность о том, что на данный момент, по их мнению, не совсем исполняются достигнутые договоренности по режиму перемирия, по освобождению военнопленных, а также по определению тех районов, которые должны подпадать под режим перемирия, данную озабоченность некоторых представителей оппозиции мы довели до представителей стран-гарантов», — добавил министр.

Абдрахманов заметил, что «большинство участников процесса по сирийскому урегулированию с удовлетворением отмечают успешных ход Астанинского процесса, отмечают, что без переговоров в Астане невозможна была бы последняя встреча в Женеве по политическим вопросам урегулирования ситуации в Сирии».

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.

 

6 марта 2017, 10:35
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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