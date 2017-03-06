Нигматулин прокомментировал поправки в Конституцию
6 марта 2017, 10:43
Cегодня на совместном заседании палат Парламента принят проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
«Конституционная реформа – это, прежде всего, дальнейшее развитие демократии, укрепление основ народовластия, повышение ответственности Парламента и Правительства при сохранении сильной президентской власти», - считает Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Председатель Мажилиса высказал сегодня такое мнение, комментируя поправки в основной закон страны, сообщает Zakon.kz.
Как известно, сегодня на совместном заседании палат Парламента принят проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
Накануне, наряду с парламентариями поправки в Конституцию страны обсудили представители Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Нотариальной палаты, Академии правоохранительных органов, Федерации профсоюзов, Союза юристов, Центра судебной экспертизы Минюста, НИИ Академии госуправления при Президенте РК. Также в дискуссиях участвовал ряд неправительственных организаций. Законодательные нормы, а также предложения депутатов Мажилиса и Сената, были рассмотрены Совместной комиссией палат по законопроекту.
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