Женщина 10 лет ищет пропавшего в Казахстане сына

Ее сына зовут Жениш Калдыбаев. Родился в 1981 году в Оше. Окончив школу, отправился служить в одну из воинских частей Бишкека. В 2007 году уехал на заработки в Казахстан с двумя девушками из Кара-Суу. Затем связь с ним оборвалась.

"Он занимался спортом, был очень решительным и стремился чего-то добиться. Мы подозреваем, что девушки продали его в рабство. Если это не так, то почему взрослый и здоровый человек не может связаться с матерью? Спустя год те девушки вернулись в Кыргызстан, но говорят, что ничего не знают о местонахождении Жениша", — рассказала Макаева.



