Женщина 10 лет ищет пропавшего в Казахстане сына
6 марта 2017, 10:44
Мать просит власти Кыргызстана и Казахстана помочь ей найти сына.
64-летняя жительница Оша Бааркан Калдыбаева в течение 10 лет не может отыскать своего сына. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан рассказала сама пожилая женщина.
Ее сына зовут Жениш Калдыбаев. Родился в 1981 году в Оше. Окончив школу, отправился служить в одну из воинских частей Бишкека. В 2007 году уехал на заработки в Казахстан с двумя девушками из Кара-Суу. Затем связь с ним оборвалась.
"Он занимался спортом, был очень решительным и стремился чего-то добиться. Мы подозреваем, что девушки продали его в рабство. Если это не так, то почему взрослый и здоровый человек не может связаться с матерью? Спустя год те девушки вернулись в Кыргызстан, но говорят, что ничего не знают о местонахождении Жениша", — рассказала Макаева.
По ее словам, мать вновь загорелась надеждой, когда сын вышел на связь в 2016 году. Он позвонил брату и попросил быстрей забрать его из Астаны. Звонок на входящий номер не дал результатов.
Просим правоохранительные органы Кыргызстана и Казахстана, а также власти помочь найти Жениша", — обратилась подруга матери.
Она добавила, что они обращались в консульство Казахстана в Оше, но в диппредставительстве сказали, что не имеют данных о пропавшем. В полиции Астаны говорят, что не смогут найти мужчину из-за срока давности.
© Фото / Зульфия Тургунова
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