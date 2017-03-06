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Полиция ЮКО ищет женщину, бросившую на улице новорожденную девочку

6 марта 2017, 10:46

Состояние ребенка удовлетворительное.


В ЮКО полицейские разыскивают мать новорожденной, найденной в Сайрамском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

"4 марта 2017 года около 16 ч. 45 мин. в Сайрамское РУВД поступило сообщение о том, что в реанимацию районной больницы доставлен найденный на улице новорождённый ребенок. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что на одном из перекрестков п. Акбулак местная жительница, 1965 г.р., заметила дорожную сумку, в которой обнаружила плачущую новорожденную девочку, и вызвала скорую помощь. Врачи доставили новорожденную в районную больницу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 119 УК РК «Оставление в опасности». В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемой и ее задержанию. Проводится досудебное расследование", - говорится в распространенном сообщении.

На сегодня состояние здоровья малышки оценивается, как удовлетворительное.

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