Полиция ЮКО ищет женщину, бросившую на улице новорожденную девочку





"4 марта 2017 года около 16 ч. 45 мин. в Сайрамское РУВД поступило сообщение о том, что в реанимацию районной больницы доставлен найденный на улице новорождённый ребенок. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что на одном из перекрестков п. Акбулак местная жительница, 1965 г.р., заметила дорожную сумку, в которой обнаружила плачущую новорожденную девочку, и вызвала скорую помощь. Врачи доставили новорожденную в районную больницу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 119 УК РК «Оставление в опасности». В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемой и ее задержанию. Проводится досудебное расследование", - говорится в распространенном сообщении.





На сегодня состояние здоровья малышки оценивается, как удовлетворительное.