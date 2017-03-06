ЧП в Шахане: На строительство котельной направили более миллиарда тенге
6 марта 2017, 10:47
Всего в поселке 107 пятиэтажек, которые отапливаются буржуйками.
В поселке Шахан Карагандинской области построят локальную котельную. Строительство рассчитано на два года и обойдется в сумму более 2,5 млрд тенге, первый транш уже выделен, передает BNews.kz со ссылкой на председателя попечительского совета Фонда помощи пострадавшим Жамалу Мамерханову.
По её словам, Министерство национальной экономики РК направило 1 млрд. 200 млн. тенге на строительство котельной, а нужно до 2 млрд. 500 млн. тенге. Пока будет идти строительство, исполнительные власти должны будут разработать проектно-сметную документацию в этом году на строительство внутриквартальных сетей.
Напомним, 1 января 2017 года в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск и до сих пор не найден.
Как сообщалось ранее, власти Карагандинской области просили у государства средства на строительство центральной котельной в Шахане. Как сообщал глава Шахтинска Сержан Аймаков, акимат города изучил ситуацию в поселке и обновил всю документацию, бюджетные заявки и передал в областное управление энергетики и ЖКХ. Стоимость проектно-сметной документации составляет 2,8 млрд тенге. Ее составляли ранее, документация прошла госэкспертизу в декабре 2014 года и действительна до 2018 года.
Сегодня в поселке в четырнадцати многоэтажных домах установлены АСО, все они находятся в подвальных помещениях. Всего в Шахане 107 пятиэтажек, которые отапливаются буржуйками. Как только отопительный сезон завершится, специалисты планируют вынести все котельные за пределы жилых домов.
Все это обойдется в сумму примерно 70 млн. тенге, по 5 млн на каждый дом. Однако, многие жители поселка считают, что выносить котлы из помещений сейчас, когда планируют строить единую котельную, нецелесообразно.
Фото: Валентина Вагонова/bnews.kz
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