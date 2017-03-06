ЧП в Шахане: На строительство котельной направили более миллиарда тенге

В поселке Шахан Карагандинской области построят локальную котельную. Строительство рассчитано на два года и обойдется в сумму более 2,5 млрд тенге, первый транш уже выделен, передает передает BNews.kz со ссылкой на председателя попечительского совета Фонда помощи пострадавшим Жамалу Мамерханову.

По её словам, Министерство национальной экономики РК направило 1 млрд. 200 млн. тенге на строительство котельной, а нужно до 2 млрд. 500 млн. тенге. Пока будет идти строительство, исполнительные власти должны будут разработать проектно-сметную документацию в этом году на строительство внутриквартальных сетей.





Напомним , 1 января 2017 года в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших , из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением . В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск и до сих пор не найден.





Как сообщалось ранее, власти Карагандинской области просили у государства средства на строительство центральной котельной в Шахане. Как сообщал глава Шахтинска Сержан Аймаков, акимат города изучил ситуацию в поселке и обновил всю документацию, бюджетные заявки и передал в областное управление энергетики и ЖКХ. Стоимость проектно-сметной документации составляет 2,8 млрд тенге. Ее составляли ранее, документация прошла госэкспертизу в декабре 2014 года и действительна до 2018 года.





Сегодня в поселке в четырнадцати многоэтажных домах установлены АСО, все они находятся в подвальных помещениях. Всего в Шахане 107 пятиэтажек, которые отапливаются буржуйками. Как только отопительный сезон завершится, специалисты планируют вынести все котельные за пределы жилых домов.





Все это обойдется в сумму примерно 70 млн. тенге, по 5 млн на каждый дом. Однако, многие жители поселка считают, что выносить котлы из помещений сейчас, когда планируют строить единую котельную, нецелесообразно.





Фото: Валентина Вагонова/bnews.kz



