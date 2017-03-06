Российский хоккеист восхитил соцсети издевательским буллитом в матче НХЛ

Основное время матча завершилось вничью (1:1). Россиянин принес «Тампе» победу в серии буллитов, исполнив издевательский финт: форвард дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, и шайба на маленькой скорости прокатилась у голкипера «Сейбрз» между ног.





Трюк Кучерова привел в восторг партнеров по команде и пользователей социальных сетей.





«Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube», — отметил одноклубник россиянина Тайлер Джонсон в интервью официальному сайту лиги.





«Эй, Кучеров, ты безумец!!! Конечно, это (трюк — ред.) из дворового хоккея, но это сработало. Просто «вау», — написал ameena87.





Пользователь Evan Kassian снял на видео буллит Кучерова с трибуны и отметил, что россиянин владеет шайбой не хуже великих мастеров НХЛ.





В последних шести играх регулярного чемпионата Никита Кучеров набрал 14 очков. Всего на счету россиянина 63 очка (28 голов + 35 передач) — это десятый результат в лиге. Лидирует в списке канадец Коннор Макдэвид — 74 очка (22+52).