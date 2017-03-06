Назначен руководитель управления государственных закупок Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Амиргалиев Ермек Еркенович назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области.

АМИРГАЛИЕВ Ермек Еркенович

Родился в 1981 году. Окончил Жетысуйский государственный университет им.И.Жансугурова по специальности - экономист-менеджер.

Трудовой путь начал ведущим специалистом отдела государственных закупок аппарата акима Алматинской области. В разные годы работал ведущим специалистом отделов государственных закупок и выдачи разовых талонов, организации государственных закупок и мониторинга областного управления финансов, главным специалистом, начальником отдела инвестиционных проектов областного управления строительства, руководителем отдела областного управления государственных закупок, исполняющим обязанности руководителя управления государственных закупок Алматинской области.

Также, Распоряжением акима Алматинской области Шалтабаев Дастан Турарбекович освобожден от должности руководителя областного управления государственных закупок в связи с переходом на другую работу.