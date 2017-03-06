Российский депутат предложил драки фанатов сделать видом спорта

"Фанаты охотно идут на контакт, с ними можно и нужно работать. И, учитывая, что наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку "стенка на стенку"? Ввести правила, проводить соревнования команд", — высказал предложение депутат.





Игорь Лебедев уверен, что это могло бы иметь и военно-прикладной смысл: агрессию фанатов можно таким образом направить в мирное русло.





По мнению вице-спикера Госдумы, подобное зрелище собирало бы не меньше зрителей, чем сами футбольные матчи. "Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово "sputnik", так пусть войдет и слово "draka", — уверен депутат. Такое мнение политик высказал, комментируя вышедший на BBC фильм "Армия российских хулиганов", в котором рассказывается о столкновениях российских и британских болельщиков на Евро-2016.





Фото © Sputnik / Владимир Песня







