В Японии подтвердили гибель девяти человек, разбившихся на вертолете
6 марта 2017, 10:56
Поисковые работы на месте катастрофы проводились два дня с участием около 100 спасателей и полицейских.
Все девять человек, находившиеся на борту вертолета Bell-412EP во время его крушения в Японии, погибли, сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
Вертолет, на борту которого находились семь пожарных, пилот и инженер, вылетел для учебного полета 5 марта из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. Через 20 минут он должен был приземлиться на запасную посадочную площадку в горах.
Когда вертолет не вышел на связь через полчаса после назначенного времени, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены на восточном склоне горы Хатибусэ в той же префектуре.
Как сообщало ранее агентство Киодо, поисковые работы на месте катастрофы проводились два дня с участием около 100 спасателей и полицейских.
Иван Захарченко
Фото © AFP 2017/ PHILIPPE LOPEZ
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