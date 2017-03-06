В Японии подтвердили гибель девяти человек, разбившихся на вертолете

Все девять человек, находившиеся на борту вертолета Bell-412EP во время его крушения в Японии, погибли, сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию

Вертолет, на борту которого находились семь пожарных, пилот и инженер, вылетел для учебного полета 5 марта из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. Через 20 минут он должен был приземлиться на запасную посадочную площадку в горах.





Когда вертолет не вышел на связь через полчаса после назначенного времени, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены на восточном склоне горы Хатибусэ в той же префектуре.





Как сообщало ранее агентство Киодо, поисковые работы на месте катастрофы проводились два дня с участием около 100 спасателей и полицейских.