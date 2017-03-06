 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 12%

Влажность: 57%

Давление: 706 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.60

6 марта 

Курс НБРК

317.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

316.60

Продажа

317.60

АСТАНА

Покупка

316.00

Продажа

317.20

Подробнее
337.50

6 марта 

Курс НБРК

333.87

-

АЛМАТЫ

Покупка

335.50

Продажа

337.50

АСТАНА

Покупка

336.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

Нигматулин прокомментировал поправки в Конституцию

 

Председатель Мажилиса высказал сегодня такое мнение, комментируя поправки в основной закон страны, сообщает Zakon.kz.

«Конституционная реформа - это, прежде всего, дальнейшее развитие демократии, укрепление основ народовластия, повышение ответственности Парламента и Правительства при сохранении сильной президентской власти», - считает Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Как известно, сегодня на совместном заседании палат Парламента принят проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Накануне, наряду с парламентариями поправки в Конституцию страны обсудили представители Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Нотариальной палаты, Академии правоохранительных органов, Федерации профсоюзов, Союза юристов, Центра судебной экспертизы Минюста, НИИ Академии госуправления при Президенте РК. Также в дискуссиях участвовал ряд неправительственных организаций. Законодательные нормы, а также предложения депутатов Мажилиса и Сената, были рассмотрены Совместной комиссией палат по законопроекту.

 

6 марта 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код