Пентагон изучает данные о публикации фото обнаженных женщин-морпехов - СМИ
6 марта 2017, 11:00
Телеканал отмечает, что фотографии уже удалены.
Пентагон изучает сообщения о публикации фотографий обнаженных девушек из Корпуса морской пехоты США, сообщает телеканал Fox News, передает РИА Новости.
Фотографии были опубликованы на странице "Сплоченные морпехи" (United Marines) в социальной сети Facebook. В группе состоят мужчины, проходящие службу и служившие в Корпусе морской пехоты, санитары ВМС США, а также представители Королевской морской пехоты Великобритании.
Кроме фотографий военнослужащих, чьи личности были установлены, в соцсети были размещены снимки неизвестных женщин, сопровождаемые непристойными комментариями. Следственное управление ВМС США проводит расследование инцидента.
Телеканал отмечает, что фотографии уже удалены.
Число действующих морпехов, в отношении которых ведется расследование, пока неизвестно. Представитель Корпуса морской пехоты сообщил Fox News, что как минимум один человек лишился работы за распространение ссылки на фотографии.
Фото © AFP 2017
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847418-a77c6db8f57a939fea6a2f480fa85d7c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...