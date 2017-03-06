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Пентагон изучает данные о публикации фото обнаженных женщин-морпехов - СМИ

6 марта 2017, 11:00

Телеканал отмечает, что фотографии уже удалены.


Пентагон изучает сообщения о публикации фотографий обнаженных девушек из Корпуса морской пехоты США, сообщает телеканал Fox News, передает РИА Новости.

Фотографии были опубликованы на странице "Сплоченные морпехи" (United Marines) в социальной сети Facebook. В группе состоят мужчины, проходящие службу и служившие в Корпусе морской пехоты, санитары ВМС США, а также представители Королевской морской пехоты Великобритании.
Кроме фотографий военнослужащих, чьи личности были установлены, в соцсети были размещены снимки неизвестных женщин, сопровождаемые непристойными комментариями. Следственное управление ВМС США проводит расследование инцидента.

Телеканал отмечает, что фотографии уже удалены.

Число действующих морпехов, в отношении которых ведется расследование, пока неизвестно. Представитель Корпуса морской пехоты сообщил Fox News, что как минимум один человек лишился работы за распространение ссылки на фотографии.

Фото © AFP 2017

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