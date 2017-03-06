Леффлер: За бой с Головкиным "Канело" заработал бы больше, чем за поединок с Мейвезером

Ранее промоутер GGG заявил, что они достигли существенного прогресса в переговорах с мексиканцем.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) бой с его подопечным может оказаться выгодным в финансовом плане, пишет пишет vesti.kz





"Если бой с Головкиным состоится, то "Канело" заработал бы больше денег, чем за поединок с Флойдом Мейвезером", - заявил Леффлер в эфире HBO Boxing Podcast.





Добавим, что "Канело" встречался с Мейвезером-младшим в сентябре 2013 года и уступил решением большинства судей. По данным Forbes, за тот бой мексиканец получил пять миллионов долларов.





Ранее Леффлер заявил, что они достигли существенного прогресса в переговорах с командой "Канело", и их поединок вполне может состояться в сентябре этого года. "В любом случае сначала Геннадию надо побить Дэнни Джейкобса, а "Канело" - Чавеса-младшего", - добавил промоутер.





Напомним, поединок двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта, тогда как ранее "Канело" отказывался драться с Головкиным в лимите среднего веса 160 фунтов. Казахстанец вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему будет противостоять американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).



