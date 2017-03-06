В Таиланде погибла россиянка, выпав с балкона 27-го этажа
6 марта 2017, 11:08
В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что дипломаты знают о случившемся, однако официального уведомления от властей пока не получали.
Москвичка Ольга Сикач погибла в курортной Паттайе в Таиланде, выпав с балкона квартиры на 27-м этаже. Об этом в понедельник сообщает издание Pattaya Now, передает ТАСС.
По данным издания, инцидент произошел в воскресенье во время вечеринки в квартире, расположенной в одном из местных кондоминиумов. Как пишет Pattaya Now, последний раз живой женщину видели на балконе. Затем ее тело было найдено уже во дворе кондоминиума. При каких обстоятельствах она могла выпасть с балкона, пока неизвестно.
Чтобы восстановить картину произошедшего, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, установленные по периметру жилого здания. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде, дипломаты знают о случившемся, однако официального уведомления от властей пока не получали.
Алексей Сковоронский
Фото Global Look Press
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