В Таиланде погибла россиянка, выпав с балкона 27-го этажа

В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что дипломаты знают о случившемся, однако официального уведомления от властей пока не получали.

Москвичка Ольга Сикач погибла в курортной Паттайе в Таиланде, выпав с балкона квартиры на 27-м этаже. Об этом в понедельник сообщает издание Pattaya Now, передает Об этом в понедельник сообщает издание Pattaya Now, передает ТАСС





По данным издания, инцидент произошел в воскресенье во время вечеринки в квартире, расположенной в одном из местных кондоминиумов. Как пишет Pattaya Now, последний раз живой женщину видели на балконе. Затем ее тело было найдено уже во дворе кондоминиума. При каких обстоятельствах она могла выпасть с балкона, пока неизвестно.





Чтобы восстановить картину произошедшего, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, установленные по периметру жилого здания. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде, дипломаты знают о случившемся, однако официального уведомления от властей пока не получали.



