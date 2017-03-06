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На Тайване туристический автобус врезался в дом, пострадали 4 человека

6 марта 2017, 11:11

Водитель был госпитализирован без признаков жизни. В настоящий момент выясняется причина ДТП.


Автобус с туристами с материкового Китая врезался в жилое здание на острове Тайвань, пострадали четыре человека, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV), передает РИА Новости.

Авария произошла утром в городе Синьбэй. В автобусе находились 23 туриста с материкового Китая, трое из которых пострадали. Также ранения получил водитель автобуса.


В свою очередь Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) отмечает, что водитель был госпитализирован без признаков жизни. В настоящий момент выясняется причина ДТП.

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