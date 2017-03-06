На Тайване туристический автобус врезался в дом, пострадали 4 человека

Автобус с туристами с материкового Китая врезался в жилое здание на острове Тайвань, пострадали четыре человека,

Авария произошла утром в городе Синьбэй. В автобусе находились 23 туриста с материкового Китая, трое из которых пострадали. Также ранения получил водитель автобуса.





#Breaking Tour bus crashes into residential house in Taiwan, three injuredhttps://t.co/jo1EsLQDaW — CGTN (@CGTNOfficial) 6 марта 2017 г.





В свою очередь Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) отмечает, что водитель был госпитализирован без признаков жизни. В настоящий момент выясняется причина ДТП.