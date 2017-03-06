В Усть-Каменогорске серьезное ДТП устроил водитель полицейского авто

В Усть-Каменогорске после столкновения с полицейским автомобилем иномарка выехала на тротуар и снесла ограждение. К счастью, в происшествии никто не пострадал , передает корреспондент , передает корреспондент YK-avto.kz





Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, инцидент произошел ранним утром на пересечении проспекта Независимости с улицей Стахановской.





— Водитель полицейского автомобиля при повороте налево не пропустил движущийся навстречу автомобиль марки Toyota Aristo, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя патрульной машины составлен административный протокол.





Отметим, что после столкновения иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в ограждение, установленное у пешеходного перехода. Лишь по счастливой случайности в тот момент на тротуаре не оказалось людей.



