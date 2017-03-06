Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Усть-Каменогорске серьезное ДТП устроил водитель полицейского авто

6 марта 2017, 11:15

Инцидент произошел ранним утром на пересечении проспекта Независимости с улицей Стахановской.


В Усть-Каменогорске после столкновения с полицейским автомобилем иномарка выехала на тротуар и снесла ограждение. К счастью, в происшествии никто не пострадал, передает корреспондент YK-avto.kz.

Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, инцидент произошел ранним утром на пересечении проспекта Независимости с улицей Стахановской.

— Водитель полицейского автомобиля при повороте налево не пропустил движущийся навстречу автомобиль марки Toyota Aristo, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя патрульной машины составлен административный протокол.

Отметим, что после столкновения иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в ограждение, установленное у пешеходного перехода. Лишь по счастливой случайности в тот момент на тротуаре не оказалось людей.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...