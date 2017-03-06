В Усть-Каменогорске серьезное ДТП устроил водитель полицейского авто
6 марта 2017, 11:15
Инцидент произошел ранним утром на пересечении проспекта Независимости с улицей Стахановской.
В Усть-Каменогорске после столкновения с полицейским автомобилем иномарка выехала на тротуар и снесла ограждение. К счастью, в происшествии никто не пострадал, передает корреспондент YK-avto.kz.
Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, инцидент произошел ранним утром на пересечении проспекта Независимости с улицей Стахановской.
— Водитель полицейского автомобиля при повороте налево не пропустил движущийся навстречу автомобиль марки Toyota Aristo, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя патрульной машины составлен административный протокол.
Отметим, что после столкновения иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в ограждение, установленное у пешеходного перехода. Лишь по счастливой случайности в тот момент на тротуаре не оказалось людей.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847424-0cd17a5fbb224968c04b405d2926c281
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...