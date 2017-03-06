Сергей Кубышев: Шарипова использует в лучшем случае 30 процентов своего потенциала

Тренер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Кубышев поделился с редактором портала AllFight.Ru впечатлениями от победы своей подопечной над россиянкой Юлией Чернобородовой.





— Каков был план на бой?

— Мы выходим на бой, чтобы выигрывать. Так что задачей номер один было выйти и победить. А в связи с тем, что Фируза была травмирована прямо перед боем, я ставил задачу максимально обратить внимание на защиту. Профессиональный бокс несет в себе более ярко выраженные акцентированные удары от соперника, так что нам надо было защищаться, чтобы не усугубить травму.





— Внимание сосредоточено на защите, но Фируза при этом работала первым номером.

— Вы совершенно правильно говорите, но наша задача номер один все же была выигрывать. То есть мы должны выиграть с минимальным ущербом для себя. Поэтому Фируза не стояла в глухой обороне, а шла вперед и активно атаковала. В этом поединке я впервые увидел у Фирузы правильную технику движения, которую надо соблюдать в профессиональном боксе.





— На ногах?

— Не только на ногах — и руки она подняла вверх и не так часто их опускала.





— Что удалось, что не получилось?

— В целом, исходя из количества времени, которое мы работаем, наша тренерская команда довольна результатом. Я принципиально не выстраивал перед боем такой максимализм, чтобы закончить в первом-втором раунде. Это бокс. И соперница тоже выходит на ринг со своим характером и силой духа. Никто не выходит, чтобы проигрывать. Мы не должны еще забывать такую вещь, о которой почему-то никто не говорит: Фируза — это человек уже с определенной медийностью, с определенной известностью, и на нее выходят такие девочки, которые хотят показать свои зубы, свой характер и силу.





— Вы собирались разнообразить арсенал Фирузы. Смогла ли она использовать что-то из новых наработок?

— Как я уже отметил, у нее появились определенные правильные движения в защите. Но до конца она свой потенциал не использовала.





— А по ударной технике?

— Она выполнила мое задание по работе правой рукой, в определенном плане она добавила в работу акцентированный длинный правый прямой в корпус. Сейчас конкретно стоит задача отработать ведение поединка на ближней дистанции. Это одно из требований профессионального бокса.





— Какие перспективы видите в целом? К лету будет готова драться за чемпионский титул?

— Я даже не сомневаюсь, что перспективы большие. Сейчас Фируза использует в лучшем случае 30 процентов своего потенциала. То есть еще минимум процентов 70 есть в запасе, и больше чем в два раза она может прибавить. Так что при надлежащем финансировании в ближайшее время Фируза Шарипова станет чемпионкой мира — это без вопросов.





Напомним, 4 марта на Арене «Балашиха» в ближнем Подмосковье Фируза Шарипова одержала победу единогласным решением судей над хозяйкой ринга Юлией Чернобородовой. При этом казахстанка вышла на бой с серьезной травмой.





Автор: Ирина Суворова



