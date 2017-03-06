Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Костанае отец попросил максимально строго наказать сына за скандал

6 марта 2017, 11:19

Дебошир уже привлекался к административной ответственности.


65-летний житель Костаная обратился в полицию с заявлением о привлечении своего 40-летнего сына к административной ответственности за устроенный им скандал, передаёт Alau.kz со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры Костаная Асель Жусупову.

Находясь дома, сын устроил скандал своему отцу, выражался в его адрес нецензурной бранью, угрожал физической расправой.

«Кроме того, в марте 2016 года дебошир уже привлекался к административной ответственности за противоправные действия в семейно-бытовых отношениях. Однако должных выводов для себя не сделал, более того, вины не признал и в содеянном не раскаялся», — отметили в прокуратуре.

65-летний отец просил применить к сыну максимальное взыскание. Постановлением специализированного административного суда дебоширу назначено 10 суток ареста.

Решение суда в законную силу не вступило.

Фото: informk.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...