В Костанае отец попросил максимально строго наказать сына за скандал

65-летний житель Костаная обратился в полицию с заявлением о привлечении своего 40-летнего сына к административной ответственности за устроенный им скандал , передаёт , передаёт Alau.kz со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры Костаная Асель Жусупову.





Находясь дома, сын устроил скандал своему отцу, выражался в его адрес нецензурной бранью, угрожал физической расправой.





«Кроме того, в марте 2016 года дебошир уже привлекался к административной ответственности за противоправные действия в семейно-бытовых отношениях. Однако должных выводов для себя не сделал, более того, вины не признал и в содеянном не раскаялся», — отметили в прокуратуре.





65-летний отец просил применить к сыну максимальное взыскание. Постановлением специализированного административного суда дебоширу назначено 10 суток ареста.





Решение суда в законную силу не вступило.



