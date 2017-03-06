В Костанае отец попросил максимально строго наказать сына за скандал
6 марта 2017, 11:19
Дебошир уже привлекался к административной ответственности.
65-летний житель Костаная обратился в полицию с заявлением о привлечении своего 40-летнего сына к административной ответственности за устроенный им скандал, передаёт Alau.kz со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры Костаная Асель Жусупову.
Находясь дома, сын устроил скандал своему отцу, выражался в его адрес нецензурной бранью, угрожал физической расправой.
«Кроме того, в марте 2016 года дебошир уже привлекался к административной ответственности за противоправные действия в семейно-бытовых отношениях. Однако должных выводов для себя не сделал, более того, вины не признал и в содеянном не раскаялся», — отметили в прокуратуре.
65-летний отец просил применить к сыну максимальное взыскание. Постановлением специализированного административного суда дебоширу назначено 10 суток ареста.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фото: informk.ru
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