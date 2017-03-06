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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 316,52 (-0,94), CNYKZT_TOD = 45,9425 (-0,1725)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 316,52 тенге за доллар (-0,94 тенге), объем торгов - 22 500 тыс. USD (-121 000 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,9425 тенге за юань (-0,1725 тенге), объем торгов - 400 тыс. юаней (-200 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

 

6 марта 2017, 11:19
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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