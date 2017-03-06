На границе пресечена попытка ввезти в Казахстан оружие из России

Казахстанские пограничники пресекли попытку провоза оружия и патронов из России в Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Наряд пункта пропуска «Убе авто» контрольно-пропускного пункта «Семей» задержал 29-летнего гражданина Казахстана за провоз оружия и патронов без сопроводительных документов.

Задержанный ехал из России в Казахстан на автомобиле «Тойота». При досмотре транспорта, в багажном отсеке обнаружены 3 охолощенных автомата «АК-74» и коробка с 49 патронами светозвукового действия.

По факту задержания проинформированы представители РОВД Шемонаихинского района.