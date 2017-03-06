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Заявления Трампа о прослушке стали неожиданностью для всех, пишут СМИ

6 марта 2017, 11:32

Высокопоставленные лица ведомств не понимают, что Трамп имел в виду, заявив о прослушке.


Заявление президента США Дональда Трампа о том, что прежний глава государства Барак Обама приказал прослушивать его телефонные разговоры во время предвыборной кампании, застигли высокопоставленных должностных лиц в органах внутренних дел США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По данным телеканала, высокопоставленные лица ведомств не понимают, что Трамп имел в виду, заявив о прослушке. Источники сообщили, что Трамп не проконсультировался с лицами, с которыми можно было посоветоваться перед публикацией в минувшую субботу сообщений в Twitter.

Издание New York Times ранее сообщило, что директор ФБР Джеймс Коми обратился к министерству юстиции США с просьбой публично опровергнуть слова президента Трампа о том, что экс-президент Обама приказал прослушивать его телефонные разговоры. Глава ФБР утверждает, что заявления Трампа являются ложными и должны быть разъяснены, отмечает газета.

Также сообщалось, что комитет сената США по разведке намерен в ближайшее время выяснить, что стоит за утверждениями Трампа о том, что Обама давал указание прослушивать его до выборов.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что "президент Обама прослушивал мои разговоры" за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон. В воскресенье Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.

Комитет сената США по разведке намерен в ближайшее время выяснить, что стоит за утверждениями Трампа.

Фото © AFP 2017/ Jim Lo Scalzo, pool

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