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Н.Абдиров о переименовании Астаны: Это будет решено тогда, когда этот вопрос созреет

6 марта 2017, 11:01

Что касается переименования международного аэропорта Астаны, Абдиров заметил, что данный вопрос находится в компетенции местных исполнительных органов и маслихатов.


Депутат Мажилиса Парламента Нурлан Абдиров отметил, что не стоит забывать о принятой в ноябре 2016 года Декларации 25-летия Независимости Казахстана, когда депутаты обеих палат проголосовали за переименование Астаны, передает Zakon.kz

"Комиссия такого предложения письменного не получала, но когда речь идет о высшем должностном лице государства, которое внесло неоценимый вклад, это требует такого же обсуждения дальнейшего. Лично мое мнение - это достойно, но это будет решено тогда, когда этот вопрос созреет", - добавил он.

Что касается переименования международного аэропорта Астаны, Абдиров заметил, что данный вопрос находится в компетенции местных исполнительных органов и маслихатов.

Напомним, на первом совместном заседании депутаты снова заговорили о переименовании Астаны. Астану также уже предлагали переименовать в 2013 году. Тогда академик Национальной академии наук Султан Сартаев выразил мнение, что столицу надо переименовать в город Нурсултан. А в 2009 году посол Азербайджана Лятиф Гандилов предложил переименовать Астану в Султан-Ату. В ноябре 2016 года депутат Куаныш Султанов предлагал отразить имя Нурсултана Назарбаева в наименовании Астаны.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: NewsTaraz

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