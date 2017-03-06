Итальянский нападающий оформил хет-трик за восемь минут в матче Серии А

Этот хет-трик стал самым быстрым в Серии А с 30 января 2000 года

Итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти забил в матче три мяча за 7 минут 15 секунд , сообщает , сообщает Zakon.kz



GOAL Belotti!! His 20th in Serie A!! Torino 1-1 Palermo pic.twitter.com/XCyr8zLaqc — Serie A English (@SerieA_English) 5 марта 2017 г.

В матче 27 тура «Торино» принимал на своем поле «Палермо». Хозяева проигрывали до 73-ей минуты, пока за дело не взялся Андреа Белотти. Нападающий сравняв счет, забил еще два гола и оформил хэт-трик.

GOAL BELOTTI!! 2 goal in 2 minutes, 21 on the season in #SerieA!! 🐔🐔🐔 pic.twitter.com/g9eO8AoxB1 — Serie A English (@SerieA_English) 5 марта 2017 г.





Этот хет-трик стал самым быстрым в Серии А с 30 января 2000 года, когда форвард «Милана» Андрей Шевченко в течение семи минут решил исход матча против «Перуджи» (3:0). К тому же Белотти стал первым с 1986 года игроком «Торино», которому удалось больше одного хэт-трика за сезон. 23-летний футболист теперь лидирует в списке бомбардиров Серии А.



