Facebook начала маркировать новости, которые пользователи сочли недостоверными

Facebook, как и обещала, запустила функцию, с помощью которой пользователи, заподозрившие, что какое-либо новостное сообщение, опубликованное на просторах этой социальная сети, является недостоверным или же откровенно вымышленным, могут открыто заявить об этом. Теперь рядом с такими заметками появляется особый значок, свидетельствующий, что приводимые в ней сведения вызывают серьезные сомнения в их правдивости, передает передает ТАСС





Алгоритм работает так же, как и говорили представители Facebook. Пользователи, которые заметили "фейковое" сообщение в ленте новостей соцсети, кликают в одну из областей соответствующего поста, отмечая, что информация кажется им подозрительной. После этого новость проверяется экспертами специальных сайтов и компаний, сотрудничающих с соцсетью и занимающихся проверками фактов. Если информация признана недостоверной или вызывающей сомнения, то над таким сообщением в соцсети будет отображаться знак красного квадрата с треугольником и восклицательным знаком внутри. При желании пользователь сможет перейти по ссылке и прочесть, почему та или иная история не соответствует истине.





Кроме того, в Facebook отдельно объявили, что пользователи мессенджера соцсети, наконец-то, смогут использовать "дизлайки". Значки в виде сжатого кулака с оттопыренным вниз большим пальцем доступны исключительно в наборе "смайликов" и, как пояснили представители соцсети, вовсе не предназначены для того, чтобы выражать неодобрение в противоположность "лайкам". Их главная функция заключается в более кратком и быстром способе сказать "нет" при общении со своим собеседником через мессенджер.





В Facebook пока тестируют "дизлайки", поэтому они доступны далеко не для всех пользователей. Вводить их в обиход в самой соцсети в качестве способа негативно высказаться о каком-либо фото, видео или сообщении Facebook, очевидно, пока не планирует.





Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,86 млрд пользователей во всем мире.





Кирилл Волков