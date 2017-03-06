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Какая погода ждет казахстанцев 8 Марта

6 марта 2017, 11:41

На 8 марта погода подарит казахстанцам солнце и тепло.


8 марта на большей территории Казахстана будет тепло и без осадков. Такую погоду обещают казахстанцам синоптики РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz

По их прогнозу, в ближайшие двое суток (7-8 марта), в большинстве областей Казахстана ожидается тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-5ºС.

В северных районах в Международный женский день, с прохождением атмосферного фронта, ожидается пасмурная погода, местами пройдёт снег, температура понизится, но температурный фон сохранится выше нормы.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о сюрпризах мартовской погоды. Так, согласно их долгосрочному прогнозу в первой половине второй и третьей декады месяца ожидается повышение температуры воздуха днем: в северной половине 5…13 тепла, в южной половине 13…23 тепла.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: ptzgovorit.ru

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