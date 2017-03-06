В одном из каналов Шымкента обнаружили тело молодого мужчины
6 марта 2017, 11:53
У мужчины при себе нашли портмоне, удостоверение личности и банковскую карточку.
Сообщение о страшной находке передали полицейским жители одного из шымкентских микрорайонов около семи часов утра 6 марта, пишет Otyrar.kz.
Тело мужчины увидели в канале, протекающим между двумя домами 55 и 59 неподалеку от школы МВД. Прибыв на указанное место, полицейские обнаружили тело молодого мужчины, примерно 30-35 лет, прилично одетого. При нем находилось портмоне, удостоверение личности, банковская карточка.
Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть мужчины. Причины трагического случая сейчас выясняют эксперты-криминалисты.
Фото: otyrar.kz
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