Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В одном из каналов Шымкента обнаружили тело молодого мужчины

6 марта 2017, 11:53

У мужчины при себе нашли портмоне, удостоверение личности и банковскую карточку.


Сообщение о страшной находке передали полицейским жители одного из шымкентских микрорайонов около семи часов утра 6 марта, пишет Otyrar.kz.

Тело мужчины увидели в канале, протекающим между двумя домами 55 и 59 неподалеку от школы МВД. Прибыв на указанное место, полицейские обнаружили тело молодого мужчины, примерно 30-35 лет, прилично одетого. При нем находилось портмоне, удостоверение личности, банковская карточка.

Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть мужчины. Причины трагического случая сейчас выясняют эксперты-криминалисты.

Фото: otyrar.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...