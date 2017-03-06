В Акмолинской области прошло расширенное заседание коллегии в сфере внутренней политики

Мероприятие собрало руководителей и сотрудников областных управлений, силовых структур, заместителей акимов районов и городов Акмолинской области и начальников отделов внутренней политики.

Под председательством заместителя акима Акмолинской области Нурлана Нуркенова прошло расширенное заседание коллегии, об итогах работы по реализации основных приоритетов в сфере внутренней политики за 2016 год и задачах на предстоящий период – сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.





Мероприятие собрало руководителей и сотрудников областных управлений, силовых структур, заместителей акимов районов и городов Акмолинской области и начальников отделов внутренней политики.

С приветственным словом выступил заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов, он в своей речи отметил роль сферы внутренней политики в развитии Казахстана. И сказал, что стабильность государства зависит от выверенной внутренней политики.









Руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Айна Мусралимова рассказала об итогах работы в сфере внутренней политики за 2016 год и приоритетных вопросах государственной идеологии. В своей речи она акцентировала внимание на работу подведомственного органа в сфере взаимодействия со СМИ и НПО.





О религиозной ситуации в Акмолинском регионе и о государственных услугах в сфере религиозной деятельности, оказываемые местными исполнительными органами. По его словам, в Акмолинской области ведется активная работа по предупреждению развития деструктивных религиозных течений.





Кроме того в ходе расширенной коллегии была затронута и проблема противодействия терроризму и экстремизму. Сотрудники ДКНБ и прокуратуры Акмолинсокой области ознакомили участников с деятельность антитеррористической комиссии и надзору за законностью по противодействию экстремизма и терроризма.





В завершении Нурлан Нуркенов, дал указания на то чтобы государственные органы активизировали свою работу по дальнейшему взаимодействию со СМИ и НПО.



