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Новости за сегодня

В МИД РК состоялись консультации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Казахстана

 

В Министерстве иностранных дел Казахстана прошла встреча с представителями Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Участники обсудили вопросы взаимодействия по поддержке казахстанских производителей на зарубежных рынках.

В МИД подчеркнули, что в контексте развития двустороннего военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами особое внимание уделяется укреплению и расширению международных деловых связей отечественных оборонных предприятий. Внешнеполитическое ведомство готово задействовать весь свой потенциал для развития отечественного ОПК.

Представители Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности и предприятий ОПК поблагодарили МИД за проявленную инициативу, а также подчеркнули востребованность взаимных консультаций. Компании, присутствовавшие на встрече, подробно презентовали свою деятельность и возможности, отметив значительный потенциал для собственного роста на зарубежных рынках.

По итогам встречи между участниками достигнут ряд конкретных практических договоренностей, в частности, о презентации возможностей отечественного ОПК зарубежному дипломатическому корпусу, аккредитованному в Казахстане. Также МИД и МОАП договорились принять совместный план работы.

Напомним, что по поручению Главы государства об активизации экономической дипломатии аналогичные планы приняты МИД с Министерством по инвестициям и развитию и Министерством сельского хозяйства.

 

6 марта 2017, 11:47
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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