Лыжнице Шевченко подарили квартиру в Павлодаре

Павлодарской лыжнице Анне Шевченко подарили двухкомнатную квартиру, передаёт корреспондент МИА « передаёт корреспондент МИА « Казинформ ».





Сертификат на жильё спортсменке вручили на встрече с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым и юными спортсменами. Глава региона поприветствовал лыжницу, которая, невзирая на плотный график подготовки к соревнованиям, приехала в Павлодар.





«Мы наблюдали за каждым Вашим выступлением на зимней Универсиаде, — обратился к спортсменке Булат Бакауов. — Спасибо за Ваше упорство и добросовестный труд, благодаря которому Вы внесли огромный вклад в копилку нашей сборной». По словам Анны, собственная квартира была её мечтой.





«Огромное спасибо за поддержку. Когда мне после первой медали позвонили и сказали, что звонит аким области, я подумала, что это шутка. Мне было очень приятно!» — поделилась чувствами спортсменка.





Всего от Павлодарской области на XXVIII зимней Универсиаде в Алматы выступили десять спортсменов, которые завоевали одиннадцать медалей. Анна Шевченко принесла Казахстану первую медаль Универсиады, завоевав бронзу. После этого павлодарская лыжница выиграла две бронзовые, одну серебряную и одну золотую медали.





Автор: Антон Гагарин



