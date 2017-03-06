В Министерстве сельского хозяйства РК состоялось расширенное заседание коллегии

Сегодня под председательством Заместителя Премьер-Министра — Министра сельского хозяйства РК А.Мырзахметова состоялось расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства РК, на котором обсудили пути реализации, задачи вытекащие из Послания Главы государства и новой Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы.

В новом Послании Глава государства очередной раз выделил агропромышленный комплекс как один из самых приоритетных. Перед Министерством поставлены четкие и большие задачи - аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики Казахстана.

На сегодня у Казахстана есть все условия, чтобы занять на мировых продовольственных рынках свою нишу, в первую очередь, благодаря экологически чистым продуктам питания. Для достижения поставленных задач, Главой Государства 14 февраля текущего года утверждена новая Государственная программа развития АПК. Ее основными приоритетами стали насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции, максимальное вовлечение мелких и средних хозяйств в сельхозкооперацию, эффективное использование водных ресурсов и развитие торгово-логистической инфраструктуры.

В целях исполнения задач и достижения показателей Госпрограммы разработан соответствующий План мероприятий, который 28 февраля принят на заседании Правительства.

Одним из основных подходов в реализации Госпрограммы является вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию.

По поручению Главы государства в прошлом году начата реализация данного проекта. Создано 157 кооперативов с охватом 15 тысяч ЛПХ. На их базе организовано более ста молокоприемных пунктов и семи тысяч семейных откормплощадок.

В 2017 году акиматами планируется создать 410 кооперативов (при плане по Госпрограммы 326 СХК).

В части насыщения внутреннего рынка и развития экспортного потенциала отечественной продукции и эффективного использования финансовых мер государственной поддержки определены конкретные индикаторы замещения импорта по чувствительным товарам, увеличения экспорта и пересмотрены меры господдержки.

Исключены 11 видов неэффективных субсидий, внесены изменения в нормативы 39 видов субсидий.

В результате, при том же объеме бюджета охват производителей мерами господдержки увеличится в 7,5 раз (с 67 до 500 тыс.), и, прежде всего, мелких хозяйств и кооперативов.

При этом новые механизмы нацелены на конечный результат - урожайность, привес и загрузку перерабатывающих мощностей.

Также предусмотрен перевод государственного регулирования на цифровые технологии, а именно - автоматизация процессов оказания государственных услуг и субсидирования; прослеживаемость, учет производства и переработки продукции.

На сегодняшний день из 17 направлений субсидий только по двум (племенное животноводство, удобрения) подается заявка через портал «Электронного правительства», а сам процесс рассмотрения и принятия решений не автоматизирован.

В текущем году полная автоматизация будет реализована еще по трем направлениям (процентная ставка, удобрения, гербициды). В следующем году планируется завершить автоматизацию выдачи всех субсидий. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявок в среднем в 2,5 раза (с 18 до 7 дней). Кроме того, это снизит коррупционные риски при выдаче субсидий.

Также, в рамках Госпрограммы предусматривается пересмотр механизмов субсидирования удобрений и широкая поддержка агрохимии, что позволит увеличить объем применения удобрений до 376 тыс. тонн к 2021 году.

Для решения задачи по увеличению экспорта продовольственной продукции на 40% к 2021 году определены конкретные индикаторы в разрезе каждого года.

В текущем году ожидается увеличение экспорта на 10%.

В рамках решения задачи по эффективному использованию водных ресурсов и созданию условий для эффективного использования земельных ресурсов будут реализованы меры по реконструкции 41-ой аварийной водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений, строительству 22-х новых водохранилищ и восстановлению инфраструктуры ирригационных и дренажных систем. Эти меры позволят исполнить поручение Главы государства по вводу в оборот более 600 тысяч гектар земель регулярного орошения и довести их площадь в 2021 году до 2 млн. гектар.