В Сирии амнистированные боевики массово переходят на сторону армии

Амнистированные в Алеппо боевики массово переходят на службу в сирийскую армию, другие возвращаются к мирной жизни. Они признаются, что складывают оружие, несмотря на угрозы со стороны террористов,

"Это действительно мое личное решение, - отметил теперь уже военнослужащий добровольческого штурмового корпуса Салеб. - Буду защищать свой народ от боевиков, освобождать от них свою родину".

"Они (террористы - прим. ТАСС) обещали нам построить справедливое общество, а несут только смерть и жестокость. Это сумасшедшие фанатики, которые умеют только одно - убивать. Мирные жители их не поддерживают", - сказал журналистам другой амнистированный, также солдат сирийской армии Абдулла.





Часть мирных жителей попала в ряды боевиков не по своей воле: одни - от безысходности, других шантажировали жизнями членов семьи. "Я жил в Восточном Алеппо, мне нечем было кормить семью, а у боевиков склады были забиты западной гуманитарной помощью, но выдавали они ее только семьям боевиков. Вступил в их ряды, чтобы не умереть с голоду", - признался еще один амнистированный, Мухаммад Ахмад Джасем. Как только началось наступление сирийской армии, он тут же сдался властям.





Все боевики, которые решили сложить оружие, проходят проверку. Те, кто решил вступить в армию, получают необходимую амуницию. Процесс обеспечивают старейшины при участии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.





Закон об амнистии в Сирии был принят в июле 2016 года. Указ президента Башара Асада предусматривает амнистию для всех вооруженных лиц, а также для тех, кто избежал ранее судебного наказания, если они сдадутся, а также освободят тех, кого насильно удерживают. В указе отмечалось, что всем согласным соблюсти эти условия не будет предъявлено обвинений. Действие указа продлено до 30 июня 2017 года.



