В Астане полиция ищет подозреваемую в краже вещей из роддома

Напомним, в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Фейсбуке появилось предупреждение о том, что в отделении патологии беременных столичного роддома была совершена кража.

«Беременные женщины пострадали во время обеда. Были украдены кошельки с деньгами, удостоверения личности, водительские удостоверения, банковские пластиковые карточки и так далее. Неизвестная женщина была в белом халате, в медицинской маске и в очках. Если кто знает или увидит, просим сообщить в правоохранительные органы 102. (...) На видео она одна ходит по всему отделению. Я пострадавшая. С 12:50 до 13:23 находилась на обеде (в столовой). (...) Так как она была одета как медицинский персонал, на нее никто не обратил внимания!», - написала в соцсети пользователь Assyla Murzabekovna.