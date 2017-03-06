В Астане полиция ищет подозреваемую в краже вещей из роддома
6 марта 2017, 12:05
В группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Фейсбуке появилось предупреждение о том, что в отделении патологии беременных столичного роддома была совершена кража.
Полицейские ищут подозреваемую в краже ценных вещей пациенток перинатального центра № 1 Астаны, сообщает МИА «Казинформ».
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК. Оперативниками проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого лица», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Астаны София Колышбекова.
Напомним, в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Фейсбуке появилось предупреждение о том, что в отделении патологии беременных столичного роддома была совершена кража.
«Беременные женщины пострадали во время обеда. Были украдены кошельки с деньгами, удостоверения личности, водительские удостоверения, банковские пластиковые карточки и так далее. Неизвестная женщина была в белом халате, в медицинской маске и в очках. Если кто знает или увидит, просим сообщить в правоохранительные органы 102. (...) На видео она одна ходит по всему отделению. Я пострадавшая. С 12:50 до 13:23 находилась на обеде (в столовой). (...) Так как она была одета как медицинский персонал, на нее никто не обратил внимания!», - написала в соцсети пользователь Assyla Murzabekovna.
Фото: And.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847442-739f3812f27fef8e72c1f6df2a85636c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...