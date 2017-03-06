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Н.Абдиров о переименовании Астаны: Это будет решено тогда, когда этот вопрос созреет

 

Депутат Мажилиса Парламента Нурлан Абдиров отметил, что не стоит забывать о принятой в ноябре 2016 года Декларации 25-летия Независимости Казахстана, когда депутаты обеих палат проголосовали за переименование Астаны, передает Zakon.kz

«Комиссия такого предложения письменного не получала, но когда речь идет о высшем должностном лице государства, которое внесло неоценимый вклад, это требует такого же обсуждения дальнейшего. Лично мое мнение - это достойно, но это будет решено тогда, когда этот вопрос созреет», - добавил он.

Что касается переименования международного аэропорта Астаны, Абдиров заметил, что данный вопрос находится в компетенции местных исполнительных органов и маслихатов.

Напомним, на первом совместном заседании депутаты снова заговорили о переименовании Астаны. Астану также уже предлагали переименовать в 2013 году. Тогда академик Национальной академии наук Султан Сартаев выразил мнение, что столицу надо переименовать в город Нурсултан. А в 2009 году посол Азербайджана Лятиф Гандилов предложил переименовать Астану в Султан-Ату. В ноябре 2016 года депутат Куаныш Султанов предлагал отразить имя Нурсултана Назарбаева в наименовании Астаны.

 

Ксения Давыдова

 

6 марта 2017, 12:19
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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