Следователи подтвердили причастность президента Южной Кореи к коррупционному скандалу

Следователи Южной Кореи по итогам 70-дневного расследования крупнейшего коррупционного скандала в стране подтвердили, что президент Пак Кын Хе причастна к взяточничеству и злоупотреблениям с участием ее окружения и знакомой по имени Цой Сун Силь,

Скандал в Южной Корее привел к импичменту 9 октября президента Пак Кын Хе, которая теперь ожидает окончательного решения Конституционного суда.





Независимое расследование выдвинуло обвинения против нее на прошлой неделе и передало дело в государственную прокуратуру для дальнейшего расследования. Обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, в связи с нынешним скандалом.





Следователи независимой группы обвинителей утверждают, что Пак Кын Хе была соучастницей получения взяток ее знакомой Цой Сун Силь от руководства Samsung в обмен на поддержку бизнеса корпорации со стороны государства.





Также следствие пришло к выводу о том, что Пак Кын Хе была в курсе составления в министерстве культуры страны в 2015 году "черного списка" из 9473 деятелей культуры Южной Кореи с критическим отношением к президентской администрации.





Установлено также, что Пак Кын Хе и ее знакомая Цой Сун Силь, опасаясь прослушки, использовали мобильные телефоны, зарегистрированные на других лиц, для переговоров с апреля по октябрь 2016 года. Это также является нарушением законов Южной Кореи. Всего, как выяснилось, они провели в общей сложности 573 таких телефонных разговоров.





Цой Сун Силь, которая не занимала никаких государственных постов, находится под арестом и обвиняется во вмешательстве в государственные дела и получении выгод от компаний страны под прикрытием высоких связей с президентом.