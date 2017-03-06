Верховный муфтий: Учитесь не у бездушного «синего ящика», а у учителей в мечети и медресе

ДУМК призывает молодежь быть бдительными и разборчивыми при поиске в Сети религиозной информации и получении религиозного образования. Есть факты, когда молодые люди, поддавшись агитации через социальные сети, обработке иностранных лжепроповедников, уезжали за рубеж, становились на сомнительный путь, предупреждает председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы









На сегодняшний день имеется много вопросов и проблем вокруг всемирной паутины, которая все больше удивляет своими мега возможностями. Для одних это врата возможностей для новых познаний, источник дохода, для других - место, где теряется самое драгоценное и невозвратимое - время.





В целом в интернете можно найти как хорошее, так и плохое. Если правильно пользоваться возможностями интернета, то это принесет пользу, а если нет, то только вред. У интернета много преимуществ – мгновенный обмен сообщениями, связь с родственниками, которые находятся вдали, познавательные возможности, доступность государственных услуг, повышение квалификации по специальности и многое другое.





Однако мы все больше теряем наши человеческие качества, стали заменять живое общение дистанционным. Раньше, чтобы увидеться с родственниками, люди ездили в далекие края, несмотря на трудности дальней дороги, а сейчас вошло в привычку проведать родственников через социальные сети. Мы не знаем, с кем и как общается, какой образ жизни ведет близкий человек. Сегодня имеется такая тенденция, когда родственников не зовут в гости к себе домой, как это принято у гостеприимных казахов, а водят в кафе, рестораны. Друзья стали редко посещать наши дома. Одним словом, окунаясь в виртуальный мир, мы все больше отделяемся от реальной жизни . Мы перестали любоваться красотой природы, ограничиваясь ее просмотром через телевизионный экран.





Уменьшилось количество детей на игровых площадках, зато увеличилось в игровых клубах. Было бы приемлемо использовать социальные сети как средства связи, но некоторые превратили сеть в своеобразную рекламную площадку, где выставляется напоказ весь его образ жизни. Появились так называемые подписчики, которые под ложными аккаунтами могут высказываться некорректно, тем самым вызывая общественный гнев. Увеличилось число и тех, кто критикует власть, религию. Многие ведут себя безответственно в сети интернет, не задумываясь над тем, что наши предки придавали особое значение каждому произнесенному слову. Ведь и немало тех, кто для достижения своих политических целей с помощью интернета рушит единство и согласие целого государства.





Для обеспечения национальной безопасности и сохранения нашей независимости, о которой наши предки мечтали на протяжении нескольких столетий, нам необходимо уделить должное внимание информационным источникам. Известно, что т ех молодых людей, которые оставили свою родину, решились на такой шаг, подвергнувшись агитации через социальные сети, обрабатывали иностранные лжепроповедники именно с помощью интернета. Поэтому, мы призываем быть бдительными при поиске через интернет религиозной информации, а также при получении религиозного образования:





Во-первых, при получении религиозных знаний с помощью интернета есть вероятность, что вы можете попасть под влияние религиозно-радикальной идеологии. На сегодня самая опасная организация ДАИШ, которой обеспокоен весь мир, тоже распространяет свою идеологию через интернет. Привлекая молодежь через социальные сети, форумы и сайты, последователи данной организации эффективно используют возможности всемирной сети.





Во-вторых, любая информация без определенной ссылки и источников ведет к легкомысленности и безответственности. К сожалению, на сегодняшний день нам известны печальные последствия таких игр, как «синий кит».





В-третьих, вы не сможете получить через интернет достоверную и полноценную информацию, так как интернет предназначен для стандартных поисков, там не учитывается уровень каждого пользователя. В результате пользователь не доводит до конца начатую работу, либо не сможет усвоить найденную информацию, что приводит к неправильной интерпретации некоторых сведений.





В-четвертых, имеются отрицательные последствия получения религиозных знаний через интернет. Виртуальные знания не имеют воспитательного характера, как говорится, знания без воспитания приносят вред человечеству. Еще не разработаны механизмы воспитания через интернет.





В-пятых, в интернете отсутствует живая связь ученика и учителя. То есть, понятия учитель и ученик тесно взаимосвязаны между собой. И виртуальная связь не сможет заменить живое общение учителя с учеником, когда учитель воочию, наглядно может учить ребенка, замечать его ошибки или достижения. Учитель прекрасно знает интеллектуальный уровень каждого ученика, который находится перед ним и соответственно поручение тоже распределяет согласно их уровню. Другими словами, виртуальное знание может расширить познание человека, но не сможет дать ему образование и воспитание.





Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что любую информацию следует получать от официальных преподавателей Духовного управления мусульман Казахстана. Мы не отрицаем пользу всемирной сети, просто надо уметь правильно ими пользоваться;. Знания, в том числе религиозные, желательно получать от квалифицированных преподавателей, ведь нелегко заменить живой труд, живое разъяснение преподавателя компьютером. Преподаватель может угадать по твоему взгляду любое твое намерение, знает, о чем хочешь ты спросить, это куда лучше холодной техники. Поэтому мы не устаем повторять, что религиозное образование необходимо получать от служителей мечетей и преподавателей медресе.





Тем не менее, многие стараются получать информацию через быстрый и доступный интернет. Сегодня при Духовном управлении мусульман Казахстана функционируют 20 официальных сайтов. Мы делаем все, чтобы каждый пользователь мог найти на наших сайтах то, что ищет. Не отставая от новых современных тенденций, мы регулярно обновляем, совершенствуем наши сайты, предоставляем нашим читателям интересные и новые проповеди.





Великий Абай в своих произведениях призывал родителей отдавать детей учиться в медресе. Учителем Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) можно считать Джабриила (а.с.), который его обучал. Если вспомнить, что Священный Коран был ниспослан со словами «Читай!», то можно предполагать, что у ищущего знание об Аллахе всегда будут большие преимущества перед Всевышним. Поэтому не будьте последователями бессердечного, бездушного «синего ящика», а выбирайте живого, квалифицированного, образованного учителя.























