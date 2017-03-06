Грабители в масках отобрали у клиента кафе в Кокшетау 8,5 тыс долларов

В Кокшетау полицейскими раскрыто разбойное нападение на одного из предпринимателей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Преступление было совершено 27 февраля в одном из ресторанных комплексов областного центра. Неизвестные в масках, угрожая потерпевшему ножом, похитили из принадлежащей ему машины 8 500 долларов США и 15 000 тенге.





Сотрудниками полиции был произведен осмотр места происшествия, просмотрены записи камер видеонаблюдения, опрошены сотрудники и клиенты увеселительного заведения, однако, каких-либо сведений о нападавших получить не удалось. По версии оперативников, к преступлению могли быть причастны знакомые потерпевшего, достоверно знавшие, что в салоне авто находится крупная сумма денег. Не исключалось, что причастными к разбою могут быть и сотрудники заведения, которые видели платежеспособность посетителя. В течение нескольких дней стражи порядка проверили десятки людей, в том числе знакомых и родных потерпевшего, отработали лиц, ранее судимых за преступления имущественного характера.





"В ходе оперативно – розыскных мероприятий, оперативниками были задержаны трое подозреваемых, жители Кокшетау в возрасте 28, 27 и 24 лет. Версия полицейских полностью подтвердилось. Как оказалось, один из задержанных является родственником потерпевшего и располагал информацией о наличии денежных средств, именно по его наводке и действовали злоумышленники. В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ст. 192 ч.2 УК РК (разбой), подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства, а также часть похищенных денежных средств изъяты", - сообщили в полиции.