Автомобиль боксера Мэйуэзера сгорел после поджога в Бирмингеме

Во время инцидента спортсмен встречался с болельщиками в торговом центре города

Автомобиль знаменитого американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего сгорел после поджога, совершенного во время турне спортсмена по Великобритании. Об этом сообщает английское издание The Sun.





Инцидент произошел в Бирмингеме, злоумышленники подожгли минивэн Мэйуэзера и скрылись с места преступления, в это время боксер встречался с болельщиками в торговом центре города. В понедельник вечером спортсмен планировал посетить Лондон. О том, изменит ли он планы после этого инцидента, не сообщается.





Флойд Мейвезер Младший — непобежденный американский боксер-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории. Чемпион мира во 2-й полулегкой (версия WBC, 1998-2001 годы), легкой (версия WBC, 2002-2003 годы), 1-й полусредней (версия WBC, 2005 год), полусредней (версия IBF, 2006 год; версия IBO, 2006 год; версия WBC, 2006-й, 2007-й и с 2011 года; версия WBA, с 2014 года; версия WBO, с 2015 года), 1-й средней (версия WBC, 2007-й и с 2013 года; WBA, с 2012 года). Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring (2005-2007-е, 2013-2015-е). А также несколько раз становился "боксером года" по версиям разных журналов.

