Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Экибастузе
6 марта 2017, 12:43
В результате взрыва ожоги лица получили два человека, но от госпитализации отказались.
В воскресенье, 5 марта, на главной улице Экибастуза произошел взрыв газового баллона. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области.
"Взрыв на остановке "Достык" в 16:45. Взорвался маленький кухонный флакончик с газом", — сообщается в аккаунте "Полезный Экибастузец" в соцсети.
Управление внутренних дел Экибастуза по факту взрыва возбудило уголовное дело по статье 204 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества — наказывается штрафом до 100 МРП или арестом до 45 суток).
По данным департамента по ЧС области, при взрыве пострадали работники близко расположенного к остановке заведения. В частности, Владимир Лим 1979 года рождения получил ожоги лица и обеих рук; Владимир Цой 1993 года рождения получил ожог лица. Оба пострадавших доставлены в центральную городскую больницу. От госпитализации мужчины отказались. Сумма ущерба и причина взрыва устанавливаются.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Аккаунт "Полезный Экибастузец" в соцстеи
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