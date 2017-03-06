Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Экибастузе

"Взрыв на остановке "Достык" в 16:45. Взорвался маленький кухонный флакончик с газом", — сообщается в аккаунте "Полезный Экибастузец" в соцсети.





Управление внутренних дел Экибастуза по факту взрыва возбудило уголовное дело по статье 204 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества — наказывается штрафом до 100 МРП или арестом до 45 суток).





По данным департамента по ЧС области, при взрыве пострадали работники близко расположенного к остановке заведения. В частности, Владимир Лим 1979 года рождения получил ожоги лица и обеих рук; Владимир Цой 1993 года рождения получил ожог лица. Оба пострадавших доставлены в центральную городскую больницу. От госпитализации мужчины отказались. Сумма ущерба и причина взрыва устанавливаются.



