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Израильские военные застрелили палестинского боевика в Рамаллахе

6 марта 2017, 13:24

Силовики говорят, что целью операции было задержание подозреваемого лидера ячейки, готовившей теракты против "израильских целей".


Палестинский боевик в ночь на понедельник погиб в перестрелке с израильскими силовиками в городе Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан, сообщили армия и полиция, передает РИА Новости.

Силовики говорят, что целью операции было задержание подозреваемого лидера ячейки, готовившей теракты против "израильских целей". Тот отказался сдаться и, забаррикадировавшись в доме, открыл огонь по военным.

"В перестрелке боевик был убит. При нем были найдены две единицы огнестрельного оружия – штурмовая винтовка M-16 и пистолет-пулемет "Карло", — сообщила армейская пресс-служба.

Со стороны израильтян пострадавших нет. Полицейские говорят, что в ходе операции были ранены двое из числа местных жителей, которые устроили беспорядки и забрасывали силовиков камнями, вынудив их применить оружие.

Операция в Рамаллахе, который де-факто является столицей палестинских территорий Западного берега, проводилась силами армии, антитеррористической спецслужбы ШАБАК и спецназа пограничной полиции.

Фото © AP Photo/ Nasser Ishtayeh

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