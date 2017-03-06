Израильские военные застрелили палестинского боевика в Рамаллахе

Палестинский боевик в ночь на понедельник погиб в перестрелке с израильскими силовиками в городе Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан, сообщили армия и полиция

Силовики говорят, что целью операции было задержание подозреваемого лидера ячейки, готовившей теракты против "израильских целей". Тот отказался сдаться и, забаррикадировавшись в доме, открыл огонь по военным.





"В перестрелке боевик был убит. При нем были найдены две единицы огнестрельного оружия – штурмовая винтовка M-16 и пистолет-пулемет "Карло", — сообщила армейская пресс-служба.