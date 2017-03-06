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Новости за сегодня

Важная стадия гражданского производства

 

Каламкас Муратова,

судья СМЭС Карагандинской области

 

 Залогом правильного, быстрого, а самое главное, объективного и всестороннего рассмотрения дела является полная реализация задач подготовки к судебному разбирательству.

 Знание и выполнение задач подготовки помогает судье в максимально короткие сроки полно и всесторонне рассмотреть гражданское дело. Цель подготовки обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела. Чтобы достичь указанной цели, при принятии к производству и возбуждении гражданского дела следует правильно обозначить предмет и основания исковых требований, которые предъявлены истцом. Это поможет судье понять суть требований истца, правильно определить правоотношения сторон и закон, которым следует руководствоваться в дальнейшем при рассмотрении дела.

 В ходе подготовки стороны имеют право дополнить основания путем подачи письменного ходатайства. Между тем стороны не всегда могут заявить о дополнениях на стадии подготовки.

 Чтобы не откладывать в последующем судебные заседания, следует внимательней отнестись к указанной задаче, поскольку при отсутствии одной стороны и при заявлении другой стороной ходатайства о дополнении исковых требований или уточнении предъявленных требований суд вынужден отложить рассмотрение дела для обеспечения всестороннего рассмотрения дела, получения стороной письменных ходатайств.

 Следующей задачей подготовки является определение правоотношений сторон и закона, которым суду следует руководствоваться при рассмотрении дела.

 Правоотношения сторон и закон, которым следует руководствоваться, определяются на основании изучения обстоятельств, имеющих значение для дела, и их правильной юридической трактовки и квалификации с применением не только норм кодексов, но и в необходимом случае специальных законов.

 Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, включает в себя также определение иных участников процесса: лиц, участвующих в деле, третьих лиц, которые могут быть определены, исходя из содержания требований истца, а также отзывов ответчика. Именно поэтому явка сторон на подготовку к судебному разбирательству очень важна, поскольку позволяет своевременно определить круг лиц, интересы которых могут быть затронуты принятым судом процессуальным решением.

 Кроме того, на стадии подготовки к судебному разбирательству судом может быть установлено, что иск подан к ненадлежащему ответчику. И при отказе истцом от замены ненадлежащего ответчика суд привлекает указанное лицо в качестве третьего лица по делу. Эти вопросы также важно выяснять на стадии подготовки к судебному разбирательству, с тем чтобы в последующем не откладывать разбирательство по делу и своевременно принять меры по извещению третьего лица.

 Одной из не менее важных и весьма желаемых задач подготовки является примирение сторон. Содействие примирению сторон достижение такого результата, при котором требования сторон друг к другу разрешаются на взаимоприемлемых и взаимовыгодных условиях.

 Особое внимание судьи уделяют стадии подготовки к судебному разбирательству, тогда как при вызове сторон на подготовку стороны не всегда понимают ее значения, на практике они зачастую не являются по вызову суда или являются неподготовленными, без документов и доверенностей на представление интересов, ссылаясь на то, что это всего лишь «подготовка». Тогда как в настоящее время гражданское процессуальное законодательство позволяет судье завершить рассмотрение дела на стадии предварительного судебного заседания с вынесением окончательного судебного акта.

 Завершение гражданского дела с вынесением окончательного судебного акта на стадии предварительного судебного заседания не всегда однозначно принимается сторонами, на практике имеют место доводы сторон с указанием в апелляционной жалобе на «быстрое завершение судьей судебного процесса». Это явление происходит по причине укоренения в сознании большинства граждан отношения к судебным разбирательствам как к годами длящимся судебным процессам с длительными многочасовыми заседаниями.

 Предварительное судебное разбирательство как новелла в гражданском процессуальном законодательстве способствует более оперативному разрешению дела и содействует максимальному обеспечению доступа к правосудию.

 

6 марта 2017, 13:24
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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