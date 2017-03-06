Выработать единую стратегию

Линара Сактаганова

Угроза терроризма и экстремизма сегодня является проблемой для всего мирового сообщества. Изучение психологии и переговорный процесс с террористами остаются глобальными темами в обеспечении безопасности.

О мерах эффективного противодействия террористическим угрозам шла речь в ходе тренинга для сотрудников правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

На протяжении трех дней зарубежные и казахстанские эксперты делились опытом по отдельным тактикам ведения переговоров при терактах, а также рассказали о причинах участия граждан в боевых действиях за рубежом, их реабилитации на примере Нидерландов, США и Великобритании.

Открывая курсы, и. о. первого проректора Академии Наиль Ахметзакиров подчеркнул, что, несмотря на принимаемые меры, террористическая деятельность становится все более организованной и в состав группировок вовлекаются новые лица. Особую обеспокоенность силовиков вызывает тенденция совершения актов терроризма радикалами-одиночками. Данная тактика все чаще используется международными террористическими структурами.

- На сегодняшний день надо признать, что угроза терроризма и экстремизма выходит на первые позиции как проблема для всего мирового сообщества. Эта беда не обошла и Казахстан. В то же время необходимо признать, что наши правоохранительные и специальные органы проводят огромную работу по противодействию этим явлениям. На сегодняшний день можно сказать, что наши модули построены на больших террористических актах, которые произошли не в нашей стране, а в других странах. И сегодня коллеги из этих стран будут делиться своим опытом, каким образом противодействовать этим угрозам, пояснил Н. Ахметзакиров.

Отмечая необходимость тесного взаимодействия и системной работы уполномоченных органов по борьбе с терроризмом, спикер подчеркнул, что потенциал международного экспертного сообщества послужит действенным инструментом выработки общей стратегии обеспечения региональной безопасности.

- Данная задача требует целенаправленного изучения особенностей психологии «боевика-террориста», а также регулярного обмена актуальной информацией в этой сфере между силовыми органами разных стран. Для этого необходима постоянная площадка, где распространяются знания и навыки о методах противодействия терроризму с учетом национального и международного опыта, отметил эксперт.

Начальник Управления международного сотрудничества Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Шакир Шаяхметов сообщил, что по итогам четырехдневного тренинга участники будут разрабатывать национальный план по предотвращению насильственного экстремизма.

- Мы собрали коллег из правоохранительных органов стран Центральной Азии, пригласили международных экспертов из Нидерландов, США, которые владеют определенной методикой борьбы с радикализмом. Это будет практико-ориентированный тренинг. Его программа насыщенна, уточнил он.

Вместе с тем и. о. начальника отдела I сектора по предупреждению терроризма Управления по наркотикам и преступности ООН Долгор Солонго отметила необходимость совместного усиления мер по противодействию терроризму и экстремизму.

- В дополнение к разрушительной цене терроризма теракты могут дестабилизировать и подрывать социально-экономическое развитие государств. В последние годы теракты не только участились, но и расширили свой охват и воздействие. С момента своего создания ДАИШ успешно привлек большое число боевиков-террористов из более чем 130 стран мира. Важнейшим способом распространения стали интернет-ресурсы. К концу 2015 года их число достигло 30 тысяч боевиков. Сегодня более 25 процентов боевиков возвращаются из зоны конфликта к себе на родину. И это одна из главных проблем в борьбе с терроризмом, проинформировала эксперт.

Что касается статистики в Казахстане, по данным Генеральной прокуратуры, в 2016 году за терроризм и экстремизм были осуждены 143 человека. Это в основном молодые люди с криминальным прошлым, не имеющие постоянной работы, высшего образования и религиозных познаний. По словам экспертов, свои взгляды о религии, добре и зле они основывают на сомнительных материалах из Интернета.

Вербовщики манипулируют имеющимися материальными и социально-бытовыми проблемами граждан. Поддаваясь воздействию таких проповедников, они становятся удобным материалом для «лепки» новых экстремистов. В результате они становятся на путь совершения экстремистских и террористических преступлений.

В этой связи Долгор Солонго считает, что в борьбе с терроризмом необходимо переходить от силовых методов к методам социальной борьбы.

Данная встреча стала продолжением реализации инициатив Президента РК по урегулированию конфликтных ситуаций в мире. Ожидается, что итогом семинара станет подписание меморандума о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой РК с Управлением ООН по наркотикам и преступности в марте этого года.

Обучающий семинар, организованный Академией правоохранительных органов при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности, а также Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан Лидера нации, стал первой диалоговой площадкой Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам и обеспечению антитеррористической безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Региональный хаб представляет собой международный исследовательский и обучающий центр, который будет работать по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми, киберпреступностью, финансовыми преступлениями и коррупцией.

Планируется, что в центре будут учиться сотрудники правоохранительных и специальных органов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а в будущем Афганистана и Пакистана.