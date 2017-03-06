В «черный список» попали 11 атырауских стройкомпаний

«В прошлом году в рамках государственной программы «Развитие регионов до 2020 года» в Атырау отремонтировали 5 жилых домов на сумму более 246 млн. тенге. В 2017 году планируется сделать капитальный ремонт 11 пятиэтажек. На это будет направлено 462 млн. тенге. Однако многие горожане жалуются на низкое качество ремонта после проведенной модернизации, обвиняя в этом КСК, строительных подрядчиков и ЖКХ», - сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рафхат Жолдиев.



