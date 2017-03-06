В «черный список» попали 11 атырауских стройкомпаний
6 марта 2017, 13:40
Иногда после проведенной ими модернизации дело доходило до суда.
В «черный список» попали 11 атырауских строительных компаний, принимавших участие в модернизации жилья по государственой программе, сообщает МИА «Казинформ».
«В прошлом году в рамках государственной программы «Развитие регионов до 2020 года» в Атырау отремонтировали 5 жилых домов на сумму более 246 млн. тенге. В 2017 году планируется сделать капитальный ремонт 11 пятиэтажек. На это будет направлено 462 млн. тенге. Однако многие горожане жалуются на низкое качество ремонта после проведенной модернизации, обвиняя в этом КСК, строительных подрядчиков и ЖКХ», - сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рафхат Жолдиев.
По его словам, основания для этого есть. «Поэтому ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов г. Атырау», являющееся главным оператором по программе модернизации, составлен «черный список» недобросовестных подрядчиков, куда попали 11 строительных компаний. Иногда после проведенной ими модернизации дело доходило до суда. К модернизации попавшие в список компании уже не допускаются», - резюмировал Жолдиев.
Фото: BN.ru
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