Какую сумму готовы потратить казахстанские мужчины на подарки к 8 Марта - опрос

В опросе женщинам также предлагалось выбрать наиболее желаемый подарок.

Согласно опросу специалистов СК «Kompetenz» средняя сумма, которую участники опроса готовы потратить на приобретение подарков к весеннему празднику 8 Марта составляет 8 257 тенге, передает передает Zakon.kz





Большинство респондентов мужского пола (39%) планируют дарить дамам цветы, 11% – парфюмерные и косметические средства, 9% – бытовую технику и современные гаджеты, 9% – подарочные сертификаты, 4% – украшения и драгоценности. Почти четверть респондентов или 19,5% опрошенных вовсе не собираются приобретать подарки.





Согласно анализу ответов, наиболее желаемым подарком для казахстанских женщин являются цветы, 54% респондентов женского пола указали, что их всегда приятно получать. На втором месте ожидаемых подарков находятся – парфюмерные и косметические средства (14%), на третьем – подарочные сертификаты (11%), на четверном – украшения и драгоценности (8%), замыкают пятерку лидеров кондитерские изделия и конфеты.





Данное исследование проводилось в форме опроса, в нем приняли мужчины, в возрасте от 21 до 60 лет.



