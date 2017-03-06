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За смерть пациента в Астане осудили врачей

6 марта 2017, 13:47

Осужденные были освобождены по амнистии.


В Астане вынесен приговор в отношении врачей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

В суде было установлено, что 4 февраля 2016 года около 20.30 часов бригадой медицинской помощи в интервенционное отделение ГКП на ПХВ «Городская больница №2» Астаны в тяжелом состоянии был доставлен 57- летний мужчина с диагнозом «острый коронарный синдром без подъема ST». Для исключения инфаркта миокарда больному провели обследование, по результатам которого назначили медикаментозное лечение.

В ходе стационарного лечения из-за жалоб пациента на невыносимые боли правой подвздошной области лечащим врачом-кардиологом для проведения осмотра пациента были приглашены 2 врача-хирурга, которые исключили хирургическую патологию.

После проведения осмотра, несмотря на состояние тяжелобольного, которое ухудшалось, и ему требовалось экстренное хирургическое вмешательство, указанными врачами своевременно не была оказана медицинская помощь в полном объеме.

Только 10 февраля 2016 года пациенту поставлен диагноз «острая обтурационная кишечная непроходимость, C-R (рак), аппендицит аппидикулярный инфильтрат», и он был переведен в отделение гнойной хирургии для экстренного оперативного вмешательства. Однако, в связи с запоздалой диагностикой острого аппендицита и его осложнений, тяжелобольной пациент скончался.

Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны лечащий врач и врачи-хирурги признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч.3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права заниматься хирургической деятельностью сроком на 2 года (в отношении врачей-хирургов).

На основании Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости РК» от 13.12.2016 года осужденные освобождены от назначенного основного наказания в виде лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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