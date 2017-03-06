Депутат: Я не "плакала в подушку" из-за критики в Казнете

Хаменова, выступая в пятницу в ходе обсуждения поправок в Конституцию, подняла вопрос о присвоении имени Назарбаева международному аэропорту Астаны и другим объектам страны. Позже пользователи Сети опубликовали видео, на котором ее выступление сравнивается с выступлением диктора в Северной Корее.

"Я дважды избиралась депутатам маслихата, сейчас вот в мажилисе. Вы тоже созданы из плоти и крови. Конечно, мне было обидно и неприятно. Почему народ не понял меня? Я не говорю, что я "плакала в подушку" или обиделась. Из-за непонимания мне, конечно, было не по себе. Но, я думаю, время лечит", — сказала Хаменова.



