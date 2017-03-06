Н.Назарбаев поручил разобраться с вопросом религиозного экстремизма в стране
6 марта 2017, 13:59
Глава государства провел встречу с министром по делам религий и гражданского общества.
Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым, в ходе которой главе государства был представлен отчет о деятельности и дальнейших планах работы министерства по делам религий и гражданского общества, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана, отметив сложившуюся ситуацию в религиозной сфере, особо подчеркнул роль министерства и возложенные на него задачи.
- Ранее у нас не было такого министерства. Необходимо продолжать выстраивать работу с религиозными сообществами, неправительственным сектором и молодежными организациями, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отдельно акцентировал внимание на проводимой политике государства по отношению к религии и религиозным организациям, а также на мерах по борьбе с религиозным экстремизмом.
- У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений, гарантирована свобода вероисповедания. Нам необходимо сохранить спокойствие в этой сфере. В то же время следует разобраться с вопросом религиозного экстремизма, пересмотреть законодательство. Министерству предстоит большая работа, - сказал Президент Казахстана.
Н.Ермекбаев проинформировал главу государства о стабильной ситуации в курируемой им сфере, отметив наличие на сегодняшний день более 3 600 религиозных объединений действующих в стране 18 конфессий. По информации министра, большинство религиозных объединений являются исламскими.
Также Н.Ермекбаев рассказал Президенту Казахстана о работе министерства по формированию казахстанской модели взаимодействия государства и религиозных объединений с сохранением межэтнического и межконфессионального мира и согласия.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
Фото: сайт Акорды
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