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Новости за сегодня

Правительство Казахстана готовит проект соглашения с ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии

 

Правительство Республики Казахстан готовит пакет документов к проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии».

11 июля 2016 года в г. Бангкоке было подписано Соглашение междуПравительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии.

 Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) было учреждено во исполнение резолюции 63/260 Генеральной Ассамблеи ООН от 24 декабря 2008 года, а также с целью реализации поручения Главы государства о формировании в г. Алматы Международного Хаба многосторонней дипломатии и статьи 8 Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно учреждения Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана от 4 мая 2011 года.

Соглашение способствует обеспечению функционирования Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии в г. Алматы, официальное открытие которого состоялось в ноябре 2013 года.

Также Соглашение призвано укрепить сотрудничество Казахстана с ЭСКАТО в рамках осуществления совместных проектов в транзитно-торговой, водной и энергетической областях и позволит казахстанской стороне получать ежегодную отчетность от Отделения об использовании нашего взноса, выделяемого на работу Отделения и осуществление некоторых программ.

Учитывая то, что Соглашение содержит иные нормы, чем предусмотренные в национальном законодательстве, оно, в соответствии со статьями 5, 11 Закона РК «О международных договорах Республики Казахстан» от 30 мая 2005 года, подлежит ратификации. Принятие настоящего Закона не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

6 марта 2017, 13:56
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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