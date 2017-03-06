Космическое ведомство Казахстана: "Байтерек" стартует в 2025 году Антон Денисов

Будущее ракетно-космического комплекса проекта по развертыванию ракетно-космического комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур" привязана по срокам к разработке Россией нового ракетоносителя "Феникса", опытно-конструкторские над которым начнутся в 2018 году , сообщил в интервью агентству , сообщил в интервью агентству Sputnik Казахстан вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.





Ранее предполагалось, что ракетоносители "Протон" в рамках совместного проекта Казахстана и России по запуску космических аппаратов с космодрома "Байконур" будут заменены на более экологически чистый ракетоноситель "Ангара". Однако затем Россия дала понять, что намерена задействовать "Ангару" на своей территории – на космодроме "Восточный". В проекте "Байтерек" же предложили использовать ракетоноситель "Зенит" – было это в 2013 году, а в 2015 году стало известно, что "Роскосмос" намерен приступить к разработке нового ракетоносителя – "Феникс", который способен был бы выводить на низкую околоземную орбиту не менее 9 тонн полезной нагрузки, используя в качестве топлива сжиженный природный газ либо керосин и водород.





В интервью же г-н Нургужин дал понять, что "Феникс" должен будет вытеснить "Зенит" и в проекте "Байтерек".





— В 2016 году удалось достичь существенных продвижений по реализации проекта "Байтерек", — комментирует Марат Нургужин ход работы над этим совместным проектом. – "Был решен вопрос вхождения Казахстана на космодром "Байконур" — впервые в рамках казахстанско-российского сотрудничества осуществляется совместная эксплуатация действующего космического ракетного комплекса "Протон-М", в которой принимают непосредственное участие 92 специалиста АО "СП "Байтерек". Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Государственной корпорацией в области космической деятельности "Роскосмос" согласованы и утверждены новые условия реализации проекта "Байтерек" и "Дорожная карта" по реализации этого проекта на 2016-2025 годы. Тем самым согласован новый вариант реализации проекта. Он базируется на имеющейся инфраструктуре КРК "Зенит" на космодроме "Байконур" и на перспективной российской ракете-носителе (РН) среднего класса, которая будет создаваться Россией в рамках Федеральной космической программы, начиная с 2018 года. Следует отметить, что российская сторона будет отвечать за создание новой ракеты-носителя, а казахстанская сторона отвечает за модернизацию существующих стартового и технического комплексов КРК "Зенит". В настоящее время мы вместе с российскими коллегами приступили к исполнению одобренной в конце 2016 года на уровне глав государств Казахстана и России "Дорожной карты" по реализации "Байтерека". Этим документом предусмотрен вывод из аренды Российской Федерации объектов КРК "Зенит" и передача их в 2018 году казахстанской стороне. В 2017 году будет проведена организация проведения конкурса по определению главного разработчика комплекса и разработка технического задания на комплекс, разработка и защита Инвестиционного предложения на разработку ТЭО проекта. С 2018 года начнется реализация опытно-конструкторских работ "Феникс", разработка и защита ТЭО проекта "Байтерек". Затем, в 2019-2020 годы начнется финансирование проекта "Байтерек": будет произведена разработка эскизного проекта и рабочей конструкторской документации проекта. В 2021-2023 годы начнется разработка и изготовление оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Российская сторона разработает и изготовит ракету-носитель. Казахстанская сторона модернизирует и доработает наземный комплекс на базе объектов КРК "Зенит-М". Наконец, в 2024-2025 годах планируется проведение автономных, комплексных и летных испытаний. И в 2025 году будет произведен первый запуск в рамках проекта "Байтерек".





- Одним из основных камней преткновения в вопросе использования космодрома "Байконур" Россией всегда была экологическая составляющая: падения ракет-носителей "Протон" вызывают большой резонанс в казахстанском обществе. Существует ли, либо прорабатывается ли вопрос о реализации какой-нибудь совместной программы, направленной на детоксикацию почв в районе самого космодрома, так и по трассе движения запускаемых ракет, где происходят падения?





— Следует отметить, что работа любых двигателей влияет на экологическую ситуацию. Воздействие пусков ракет-носителей на окружающую среду носит кратковременный и локальный характер. Например, выбросы оксидов углерода в атмосферу от одного пуска ракетоносителя "Протон-М" оказывает в два раза меньше воздействие на окружающую среду, чем выбросы выхлопных газов автотранспорта в г. Алматы за один день. В среднем за год выбросы оксидов углерода от пусков десяти "Протонов" составляют около 2 тысяч тонн, а выбросы автотранспорта Алматы – 146 тысяч тонн, то есть примерно в 70 раз больше. При приземлении отделяющихся частей ракет-носителей в специально отведенном районе падения возможно локальное нарушение почвенно-растительного покрова на месте падения, точечное загрязнение места падения остатками компонентов ракетного топлива. Специализированное предприятие Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности — РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология", созданное для обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности совместно с российскими коллегами постоянно осуществляет экологическое сопровождение пусков ракет-носителей с космодрома "Байконур". При проведении этой работы оценивается степень загрязнения воздуха, почвы, воды, растений в позиционном районе космодрома и в местах приземления отделяющихся частей, осуществляется контроль проведения запускающей стороной необходимых мероприятий по вывозу фрагментов, тушению очагов возгорания растительности, технической детоксикации почвы от компонентов ракетного топлива в местах падения фрагментов. Помимо этого следует отметить, что в результате многолетнего наблюдения за состоянием здоровья населения на территориях, прилегающих к местам ранее произошедших аварий, сделан вывод о том, что основным фактором воздействия на здоровье населения является психоэмоциональный стресс. В целях изучения влияния пусков ракет с космодрома "Байконур" на окружающую среду и здоровье населения реализуется ряд совместных научно-исследовательских программ с привлечением средств российских запускающих организаций. Всего с 2001 года было выполнено 10 совместных казахстанско-российских программ, в настоящее время реализуется программа, рассчитанная на 2015-2017 годы. Так вот, в период с 2002 по 2016 годы проведено экологическое сопровождение 141 пуска ракет-носителей, результаты работ позволяют заключить, что в позиционном районе космодрома "Байконур" загрязнение объектов окружающей среды отсутствует.





- В 2015 году казахстанец Айдын Аимбетов совершил космический полет на Международную космическую станцию, есть ли в планах "Казкосмоса" новые полеты представителей республики в космос? Прорабатывается ли этот вопрос с Российской Федерацией, как с одной из основных "хозяек" МКС?





— Как отметил Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время церемонии награждения казахстанского летчика-космонавта Айдына Аимбетова званием Қазақстан Республикасының Халық Қаһарманы 14 октября 2015 года, данный полет "дает новый старт для космического будущего Казахстана, участвующего вместе с другими странами в изучении и освоении просторов Солнечной системы". Казахстанская пилотируемая космонавтика найдет свое дальнейшее развитие только в том случае, если возникнет необходимость для реализации очередной казахстанской научной космической программы. Несомненно, в будущем мы продолжим развитие наших научных пилотируемых программ.



