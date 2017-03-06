Назарбаев направил в Конституционный совет закон по изменениям в Конституцию
6 марта 2017, 13:30
6 марта Парламент Казахстана принял и представил на подпись Главе государства закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
Представленный на подпись Главе государства закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» направлен в Конституционный Совет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Напомним, 6 марта 2017 года Парламент Казахстана принял и представил на подпись Главе государства Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
«Нурсултан Назарбаев в соответствии со статьей 72 Конституции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства», - говорится в сообщении Акорды.
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