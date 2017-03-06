Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев направил в Конституционный совет закон по изменениям в Конституцию

6 марта 2017, 13:30

6 марта Парламент Казахстана принял и представил на подпись Главе государства закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».


Представленный на подпись Главе государства закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» направлен в Конституционный Совет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, 6 марта 2017 года Парламент Казахстана принял и представил на подпись Главе государства Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

«Нурсултан Назарбаев в соответствии со статьей 72 Конституции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства», - говорится в сообщении Акорды.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...